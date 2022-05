Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis versucht zu flüchten

Demmin (ots)

Am 12.05.2022 gegen 15:30 Uhr wurde den Demminer Beamten ein dunkles Fahrzeug mitgeteilt, welches ohne erforderliche Kennzeichen im Bereich 17111 Meesiger unterwegs sein soll.

Auf einem Feldweg in Richtung Kummerower See konnte der beschriebene Pkw mit zwei männlichen Insassen gesichtet werden. An dem Fahrzeug waren keinerlei Kennzeichen angebracht. Diversen Aufforderungen das Fahrzeug anzuhalten, kam der Fahrzeugführer nicht nach. Stattdessen beschleunigte er den Pkw und flüchtete in Richtung der Ortschaft Meesiger. Im Rahmen der Verfolgungsfahrt verhielt sich der Fahrzeugführer grob verkehrswidrig. Auf einem Feldweg am Unnerdörp musste der Pkw-Fahrer letztlich aufgrund des entgegenkommenden zweiten Streifenwagens und der daraus resultierenden unterbundenen Weiterfahrt anhalten.

Es stellte sich heraus, dass der Pkw keine gültige Verkehrszulassung und keinen Versicherungsschutz hat. Zudem gab der Fahrzeugführer an, dass er keine erforderliche Fahrerlaubnis besitzt. Weiterhin ergab sich aufgrund von Alkoholgeruch der Verdacht, dass er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke ein Fahrzeug führte. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 0,64 Promille.

Bei dem tatverdächtigen Fahrzeugführer handelt es sich um einen 24-jährigen deutschen Staatsangehörigen aus der Gemeinde Meesiger.

Im Pkw des Tatverdächtigen befanden sich zwei Klappstühle und diverses Holz. Die Gegenstände wurden nach bisherigen Erkenntnissen zuvor durch den Fahrzeugführer und den tatverdächtigen Beifahrer im Alter von 23 Jahren, welcher aus der Gemeinde Altentreptow stammt aus einer Bungalowsiedlung in Meesiger entwendet.

Der tatverdächtige Fahrzeugführer muss sich nun u.a. wegen des verbotenen Kraftfahrzeugrennens, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und des Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten.

Gegen beide Fahrzeuginsassen wird zudem wegen der Diebstahlshandlung ermittelt.

Die Ermittlungen werden in der Kriminalkommissaraitsaußenstelle Demmin geführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell