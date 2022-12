POL-GT: Einbruch am Amtenbrinksweg

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Mittwochmorgen (14.12., 01.40 Uhr) versuchten bislang unbekannte Täter in ein Juweliergeschäft an der Kökerstraße einzubrechen. Die Täter warfen einen Gullideckel in die Schaufensterscheibe. Die Scheibe wurde dadurch stark beschädigt. In das Geschäft gelangten die Einbrecher nicht. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Hinweise ...

