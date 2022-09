POL-PDLD: Raser in Landau

Hagenbach (ots) - Hagenbach; Am 21.09.2022 wollte der 21-jährige Geschädigte um 22:25 Uhr noch kurz etwas in einem Einkaufsmarkt "Im Woog" einkaufen. Der kurze Einkauf von gerade einmal fünf Minuten reichte jedoch unbekannten Tätern das verschlossen abgestellte Fahrrad MTB der Marke Hiland zu entwenden. Rückfragen bitte an: POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ Polizeiinspektion Wörth Sachbereich Verkehr / ...

