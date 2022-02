Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Übersicht Sturmeinsätze

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Schwelm (ots)

Am Freitag (18.02.2022) wurden in Zusammenhang mit dem Sturmtief "Zeynep" im Laufe des Tages 21 Einsätze abgearbeitet. Eine Vielzahl von Einsätzen davon in den frühen Abendstunden zwischen 18:00 und 20:45 Uhr.

In der Feuer- u. Rettungswache wurde unter der Leitung von Markus Kosch eine Einsatzleitung eingerichtet und von hier wurden alle Einsätze gesteuert. Den Schwerpunkt der Einsätze bildeten umgestürzte Bäume und herabstürzende Dachteile. Glücklicherweise wurde bei den Einsätzen in Schwelm bisher niemand verletzt. Bei einem Einsatz in der Foßbecke wurden zwei PKW durch einen umgestürzten Baum beschädigt. An mehreren Dächern im Stadtgebiet verursachte der Sturm teilweise erhebliche Schäden.

Zu Spitzenzeiten war die Feuerwehr mit 50 Einsatzkräften und einer Vielzahl von Fahrzeugen im Einsatz. Alle Standorte der Feuerwehr waren besetzt. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte aller drei Löschzüge, die hauptamtliche Wachbesatzung, der Einsatzführungsdienst und die Wehrführung. Die Lage entspannte sich ab etwa 21:00 Uhr deutlich. Der Ausnahmezustand wurde um 22:30 Uhr beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Schwelm, übermittelt durch news aktuell