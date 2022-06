Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum - Sachbeschädigung und Katalysator-Diebstahl, Polizei sucht Zeugen

Husum (ots)

Ein schwarzer Mercedes SLK, welcher sich auf dem Gelände eines Autohändlers in der Osterhusumer Straße befand, wurde in der Zeit von Donnerstagabend (23.06.22) bis Freitagmorgen von unbekannten Tätern mit schwarzer Farbe besprüht. Sowie die Beleuchtungseinrichtungen des Fahrzeugs, als auch Karosserieteile waren betroffen. Außerdem wurde der Katalysator des Fahrzeugs abgeflext und entwendet. Die Kriminalpolizei in Husum hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat in Tatortnähe oder auf dem Autohausgelände Personen oder Fahrzeuge beobachtet, die mit diesen Taten in Verbindung stehen könnten? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04841-8300 zu melden. Vielen Dank!

