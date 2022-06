POL-FL: Schleswig: Vermisster Mann aus Schleswig ist wohlbehalten zurück

Breklum (ots) - In der Nacht von Mittwoch (22.06.22) auf Donnerstag wurde in der Zeit von 18:00 - 08:00 Uhr in Breklum ein parkender Pkw stark beschädigt. Der weiße Hyundai stand in der Straße Dravenhöh vor einer Werkstatt. Der Wagen wurde nahezu komplett mit einem scharfen Gegenstand zerkratzt und erheblich beschädigt. Die Polizei Bredstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen der Tat und Hinweisgeber ...

mehr