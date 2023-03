Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auseinandersetzungen; Verkehrsunfälle; Brand; Seniorin betrogen

Reutlingen (ots)

Handfeste Auseinandersetzung

Mehrere Streifenwagenbesatzungen sind am Dienstagnachmittag, gegen 16.45 Uhr, in den Bürgerpark an der Eberhardstraße ausgerückt. Dort war nach derzeitigem Kenntnisstand ein Streit zwischen zwei Männern im Alter von 18 und 32 Jahren eskaliert. Beide gaben an, vom jeweils anderen mit einem Schlagstock angegangen worden zu sein. Ein solcher konnte jedoch nicht aufgefunden werden. Der augenscheinlich leicht verletzte 32-Jährige wurde später vom Rettungsdienst vorsorglich im Krankenhaus vorgestellt. Der genaue Ablauf der Auseinandersetzung sowie die mögliche Beteiligung weiterer Personen sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Polizeireviers Reutlingen (mr).

Reutlingen (RT): Schadensträchtiger Unfall

Sachschaden in Höhe von rund 24.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in der Schenkstraße entstanden. Eine 73-Jährige war gegen 11.30 Uhr auf einem dortigen Parkplatz mit ihrem Nissan Note beim Ausparken rückwärts gegen einen Poller gestoßen. Anschließend fuhr sie mit dem Wagen vorwärts und prallte gegen die vordere Fahrzeugecke eines geparkten VW Passat. Dieser wurde gegen einen daneben geparkten VW up! und ein an einer Hauswand befestigtes Klimagerät geschoben. Ob an diesem Sachschaden entstand, ist bislang nicht bekannt. Verletzt wurde niemand. Der Nissan und der Passat mussten abgeschleppt werden. (rn)

Grafenberg (RT): Vorfahrt missachtet

Auf knapp 11.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag an der Einmündung Kohlberger Straße / Mörikestraße entstanden ist. Ein 88-Jähriger befuhr gegen 11.40 Uhr mit seiner Mercedes C-Klasse die Mörikestraße und wollte an der Einmündung nach links in die Kohlberger Straße einbiegen. Dabei übersah er die Verkehrszeichen und fuhr ohne anzuhalten in die Kohlberger Straße ein. Eine vorfahrtsberechtigte 65-Jährige, die mit ihrem BMW Mini auf der Kohlberger Straße in Richtung Kohlberg unterwegs war, hatte keinerlei Chance mehr, rechtzeitig zu reagieren. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der Fahrzeuge, bei der zum Glück niemand verletzt wurde. Während der Mercedes fahrbereit blieb, wurde der Mini so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. (cw)

Deizisau (ES): Unfall auf der B 10

Zwei Personen sind bei einem Auffahrunfall am Dienstagnachmittag auf der B 10 leicht verletzt worden. Eine 39-Jährige war gegen 15.15 Uhr mit einem BMW auf der Bundesstraße in Richtung Göppingen unterwegs. Auf Höhe von Deizisau musste sie verkehrsbedingt auf dem linken Fahrstreifen abbremsen. Ein nachfolgender, 60 Jahre alter VW-Lenker bemerkte dies zu spät und fuhr mit seinem Golf nahezu ungebremst ins Heck des BMW. Durch den Aufprall erlitten die Frau und ein fünf Jahre altes Mädchen in ihrem Wagen leichte Verletzungen. Sie wurden vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt zirka 12.500 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der beiden Autos kam es zu einem Rückstau im beginnenden Feierabendverkehr. (ms)

Deizisau (ES): Brand in Schrottverwertungsbetrieb

Zu einem Brand auf dem Gelände eines Schrottverwertungsbetriebs mussten am späten Dienstagnachmittag die Rettungskräfte in die Straße Am Rheinkai nach Deizisau ausrücken. Kurz nach 17 Uhr bemerkte eine Streife der Esslinger Verkehrspolizei Rauch aus dem Gelände aufsteigen. Nahezu zeitgleich gingen daraufhin mehrere Notrufe in den Leitstellen von Feuerwehr und Polizei ein. Aus bislang ungeklärter Ursache war ein Haufen Eisenschrott in Brand geraten und hatte zu meterhohen Flammen geführt. Zur Brandbekämpfung rückte ein Großaufgebot der Feuerwehren aus Deizisau und Plochingen sowie die Messgruppe aus Ostfildern an. Deren Messungen ergaben keine erhöhten Schadstoffwerte. Trotz der starken Rauchentwicklung kam es zu keinen Behinderungen auf der nahegelegenen B10. Nach einer Stunde war das Feuer bis auf Nachlöscharbeiten erfolgreich bekämpft. Ersten Erkenntnissen nach war an dem abgebrannten Schrott laut der verantwortlichen Firma kein Schaden entstanden. Neben der Feuerwehr und der Polizei war der Rettungsdienst vorsorglich mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. (ms)

Filderstadt (ES): Unfall mit drei Fahrzeugen

Eine medizinische Ursache hat ersten Erkenntnissen nach am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen in der Plattenhardter Römerstraße geführt. Ein 59-Jähriger wollte gegen 16.15 Uhr mit einer Mercedes-Benz G-Klasse von einem Parkplatz rückwärts ausparken. Zeugenangaben nach beschleunigte das Fahrzeug stark und stieß gegen einen geparkten Renault. Dieser wurde durch den Zusammenstoß mehrere Meter weit auf den Gehweg geschoben. Der Mercedes prallte im Anschluss noch gegen den Linienbus eines 50-Jährigen. Der Busfahrer hatte die G-Klasse rechtzeitig erkannt und angehalten, es kam jedoch trotzdem zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 59-Jährige saß nach dem Unfall regungslos in seinem Wagen und musste von Ersthelfern befreit werden. Nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Mann mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 22.000 Euro geschätzt. Zur Unterstützung war die Feuerwehr mit 16 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen an die Unfallstelle ausgerückt. (ms)

Kirchheim/Teck (ES): Streitigkeiten

Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Paracelsusstraße am frühen Mittwochmorgen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte gegen 3.30 Uhr ein alkoholisierter 18-jähriger Bewohner dort zu randalieren begonnen, was bei den anderen Bewohnern für Unmut sorgte. Bei der nachfolgenden Rangelei soll von dem Heranwachsenden auch ein Küchenmesser eingesetzt worden sein. Verletzt wurde aber niemand. Nachdem ihm von den anderen das Messer abgenommen werden konnte, versuchte der junge Mann zu flüchten, konnte aber von den Bewohnern festgehalten und der Polizei übergeben werden, die mit mehreren Streifenwagen angerückt war. Der 18-Jährige wurde in Gewahrsam genommen und durfte seinen Rausch anschließend in der Ausnüchterungszelle des Polizeireviers ausschlafen. Er sieht jetzt einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. (cw)

Filderstadt (ES): Pkw übersehen - mehrere Verletzte

Durch die Sonne geblendet, hat eine 36-Jährige am Dienstagnachmittag an der Kreuzung Alte Talstraße / Felsenstraße einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht. Die Frau fuhr gegen 16.40 Uhr mit ihrem Skoda Fabia auf der Felsenstraße und wollte nach links auf die Aicher Straße abbiegen. Von der tiefstehenden Sonne geblendet, übersah sie eine vorrangberechtigte, 43-jährige Pkw-Lenkerin, die mit ihrem VW Polo die Alte Talstraße befuhr und geradeaus in die Felsenstraße einfahren wollte. Bei der heftigen Kollision erlitten sowohl die Unfallverursacherin, als auch zwei mitfahrende Kinder leichtere Verletzungen. Eine medizinische Versorgung war nicht notwendig. An beiden Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 9.000 Euro, sie mussten abgeschleppt werden. (gj)

Plochingen (ES): Seitenabstand beim Überholen nicht eingehalten

Nach derzeitigen Kenntnissen leicht verletzt wurde ein 26-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der Eisenbahnstraße. Ein 55-Jähriger befuhr gegen 19 Uhr mit seinem VW die Eisenbahnstraße und wollte den 26-Jährigen auf seinem E-Sooter überholen. Dabei unterschritt er den erforderlichen Seitenabstand, sodass es zu einer Berührung kam. Ein Rettungswagen brachte den Rollerfahrer vorsorglich zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf knapp 900 Euro geschätzt. (cw)

Esslingen (ES): Skrupelloser Schockanrufer betrügt Seniorin

Erneut ist eine Seniorin von Betrügern um einen hohen Geldbetrag gebracht worden. Die Frau hatte im Lauf des Dienstags einen Anruf erhalten, bei dem sich ihr Gesprächspartner als Polizeibeamter ausgegeben hatte. Es folgte eine frei erfundene Geschichte, dass der Sohn der Seniorin in einen Unfall verwickelt wäre, bei dem eine Frau zu Tode gekommen sei. Nur eine Kautionszahlung könne den Sohn vor der Untersuchungshaft bewahren. So unter Druck gesetzt brachten die Kriminellen in fortlaufenden Anrufen die Frau dazu, einen fünfstelligen Betrag sowie Goldmünzen und Schmuck vor ihrer Anschrift einem angeblichen Angestellten des Amtsgerichts Esslingen zu übergeben. Erst nach der Übergabe schöpfte die Seniorin Verdacht, verständigte Angehörige und alarmierte die Polizei.

Die Polizei rät:

- Schenken Sie solchen Geschichten keinen Glauben. Seien Sie misstrauisch.

- Lassen Sie sich nicht in Panik versetzen. Nehmen Sie sich stattdessen Zeit, um selbst Kontakt mit dem betreffenden Angehörigen oder mit anderen Familienmitgliedern aufzunehmen. So zeigt sich schnell, dass der Anrufer ein Betrüger ist.

- Niemals würde die Polizei, ein Gericht oder ein Vertreter einer anderen Behörde die Übergabe von Bargeld oder anderen Wertsachen verlangen.

- Ebenso würde kein Vertreter einer Behörde Sie mit permanenten Anrufen unter Druck setzen.

- Beenden Sie sofort das Gespräch und alarmieren Sie die Polizei.(gj)

Tübingen (TÜ): Rollerfahrerin schwer verletzt

Nach derzeitigem Kenntnisstand schwere Verletzungen hat sich eine Motorrollerfahrerin bei einem Sturz am Dienstagnachmittag im Bereich Schnarrenbergstraße / Ebenhalde zugezogen. Die 54 Jahre alte Frau war mit ihrem Kleinkraftrad gegen 15.10 Uhr auf der Schnarrenbergstraße aufwärts unterwegs. Zeitgleich fuhr eine entgegenkommende, 50-jährige Mitsubishi-Lenkerin an einem auf ihrer Spur haltenden Linienbus vorbei. Aus noch unbekannter Ursache bremste die Rollerfahrerin mehrere Meter vor dem Linienbus derart stark ab, dass sie die Kontrolle über das Zweirad verlor und stürzte. Sie musste nach einer Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Den Schaden am Motorroller schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro. (mr)

Rottenburg (TÜ): Kollision mit Gegenverkehr

Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge am Dienstagnachmittag auf der B 28 sind zwei Personen verletzt worden. Kurz vor 15 Uhr war eine 29 Jahre alte Frau mit einem Toyota auf der Bundesstraße in Richtung Rottenburg unterwegs und wollte nach links auf die L 361 nach Seebronn abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Dacia eines 47-Jährigen. Beide Autofahrenden zogen sich hierbei nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie anschließend in eine Klinik. Ihre Fahrzeuge, an denen sich der Gesamtschaden auf insgesamt circa 15.000 Euro belaufen dürfte, mussten abgeschleppt werden. Zur Reinigung der mit Betriebsflüssigkeiten verschmutzten Fahrbahn war die Straßenmeisterei vor Ort. (mr)

Nehren (TÜ): Bei Auffahrunfall verletzt

Ein Auffahrunfall mit Personenschaden hat sich am Dienstagnachmittag auf der Reutlinger Straße ereignet. Gegen 17 Uhr fuhr im Kreuzungsbereich mit dem Nordring ein 72 Jahre alter VW-Lenker, der in Richtung Mössingen unterwegs war, auf den verkehrsbedingt stehenden Nissan einer 19-Jährigen auf. Die junge Frau zog sich dabei ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu. Sie wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Blechschaden an den Autos beträgt insgesamt rund 2.000 Euro. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell