Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle mit Verletzten, Diebstahl aus Fahrzeugen, Einbruch in Friseur

Reutlingen (ots)

In Friseursalon eingebrochen

In einen Friseursalon in der Gartenstraße ist von Montag auf Dienstag eingebrochen worden. Zwischen 19 Uhr und neun Uhr verschaffte sich der Unbekannte gewaltsam über eine Tür Zutritt zum Inneren des Ladens. Dort stieß er auf eine Kasse, die er ausplünderte. Anschließend entkam er ungesehen. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Plochingen (ES): Pkw kontra Fahrrad

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in der Brühlstraße erlitten. Eine 21 Jahre alte Renault-Lenkerin war gegen 8.10 Uhr mit ihrem Pkw auf der Brühlstraße in Richtung Moltkestraße unterwegs. Zwischen der Burg- und der Tannenstraße kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegen der Einbahnstraße fahrenden, 31 Jahre alten Radler, den sie offenbar aufgrund der tiefstehenden Sonne erst spät erkannt hatte. Der 31-Jährige stürzte zu Boden. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. (rn)

Weilheim an der Teck (ES): Diebstahl aus mehreren Pkw (Zeugenaufruf)

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte gleich zwei Pkw im Jusiweg angegangen und Wertsachen entwendet. Bei einem geparkten VW Golf schlugen sie unter Zuhilfenahme einer fußballgroßen Deko-Steinkugel die Beifahrerscheibe ein. Vermutlich stammte die Steinkugel ursprünglich aus einem der umliegenden Gärten. Aus dem Pkw wurden anschließend eine Umhängetasche sowie eine Geldbörse mit einem geringen Bargeldbetrag entwendet.

Aus einem vermutlich unverschlossenen und weit entfernt geparkten, schwarzen Skoda Fabia wurde ebenfalls ein geringer Bargeldbetrag gestohlen.

In diesem Zusammenhang konnten durch Zeugen zwei verdächtige, männliche Personen in Tatortnähe beobachtet werden. Die Personen waren dunkel gekleidet. Einer war etwa 190 cm und hatte eine Kapuze über den Kopf gezogen. Der Zweite wird mit geschätzten 175 cm etwas kleiner beschrieben. Er trug eine Wollmütze und Turnschuhe. Beide waren circa Ende 20 Jahre alt und von schlanker Figur. Einer der beiden führte eine Taschenlampe mit sich.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Weilheim unter der Telefonnummer 07023/900520 zu melden. (gj)

Geislingen (ZAK): Radfahrer bei Unfall verletzt

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 67 Jahre alter Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen an der Kreuzung Brühl- / Lönsstraße erlitten. Der 66 Jahre alte Lenker eines Fiat Ducato wollte im dortigen Kreuzungsbereich mit seinem Fahrzeug zurücksetzen. Dabei übersah er den hinter ihm wartenden Radfahrer und erfasste ihn. Der Rettungsdienst brachte den 67-Jährigen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell