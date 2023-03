Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Walddorfhäslach (RT): Folgenreiche Kollision beim Abbiegen

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden ist es am Dienstagnachmittag auf der B 464 bei Walddorfhäslach gekommen. Kurz vor 16 Uhr war eine 71-jährige Ford-Lenkerin auf der B 464 unterwegs und wollte nach links auf die Dettenhauser Straße in Richtung Walddorf abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Opel Zafira eines 57 Jahre alten Mannes, der in Richtung Böblingen fuhr. Beim Zusammenstoß verletzte sich die 71-Jährige schwerer, während der 57-Jährige leichte Verletzungen erlitt. Die Beteiligten wurden vom Rettungsdienst in Kliniken gebracht. Beide Pkw waren so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Unfallstelle musste über mehrere Stunden komplett gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. (gj)

Haigerloch (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat eine 22 Jahre alte Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen auf der B463 zwischen Stetten und Gruol erlitten. Kurz nach sieben Uhr war die Frau mit ihrem Mercedes auf der Bundesstraße von Owingen kommend in Richtung Haigerloch unterwegs. In einer Linkskurve im Bereich der Einmündung mit der L360 kam sie mit dem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte der Mercedes so mit der Leitplanke, dass er abhob, gegen ein Brückengeländer prallte und anschließend auf dem Gehweg zwischen dem Geländer und der Leitplanke zum Stehen kam. Die 22-Jährige, die in ihrem Pkw eingeklemmt wurde, musste von der Feuerwehr und dem Rettungsdienst befreit werden. Zur weiteren Behandlung und Untersuchung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Nach ersten Schätzungen dürfte sich der entstandene Sachschaden auf rund 58.000 Euro belaufen. (rn)

Rosenfeld (ZAK): Vorfahrt nicht beachtet

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 60.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen ein der Kreuzung K7122 / L390 ereignet hat. Ein 51-Jähriger war gegen 7.10 Uhr mit seinem Ford Kuga auf der Kreisstraße von Binsdorf kommend in Richtung der Landesstraße unterwegs. An der dortigen Kreuzung missachtete er die Vorfahrt des von links kommenden Audi A6 eines 52 Jahre alten Mannes. Bei dem anschließenden Zusammenstoß wurde beide Männer nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in umliegende Kliniken. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell