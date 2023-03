POL-NOM: Verstoß gegen das Pflichtversicherunsgesetz

Einbeck (ots) - Einbeck / Greene (rod) Im Zeitraum 09.02.23 - 15.02.23 entwendeten bislang unbekannte Täter aus dem Einbeck Forst ca. 9 Festmeter Holz (in Form von mehreren 5 m langen Stämme) im Wert von über 500 Euro. Der Holzstapel war aus Richtung Greene kommend (Einbecker Weg) im Bereich der Schwarzen Hütte gelagert. Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizei in Einbeck oder Kreiensen entgegen genommen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

