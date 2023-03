Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Northeim (ots)

Northeim, Eichstätte, Mittwoch, 01.03.2023, 08:37 Uhr

Northeim (tor) - Eine 61-jährige Fahrzeugführerin aus Northeim befuhr mit ihrem PKW die Eichstätte in Richtung Göttinger Straße. Eine 32-jährige Fußgängerin überquerte den Fußgängerüberweg in Richtung Hans-Holbein-Straße. Hierbei wurde sie von der Fahrzeugführerin übersehen und es kam zu einem Zusammenstoß. Die 32-jährige wurde dabei schwer verletzt und nach einer Erstversorgung durch einen Notarzt mittels Rettungswagen in die Northeimer Heliosklinik gebracht.

Am PKW entsandt ein Sachschaden von ca. 2.000EUR. Gegen die Fahrzeugführerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell