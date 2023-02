Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Körperverletzung

Nach Angabe einer 67-jährigen Frau aus Cappeln, wurde sie am Donnerstag, 09. Februar 2023, um 12.00 Uhr, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Straße Großer Kamp, von einem älteren Mann auf einem Fahrrad nach vorangegangenen verbalen Attacken mehrfach auf den Kopf geschlagen. Der Mann habe zur Vorfallszeit eine grüne Jacke und einen Hut getragen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln unter Tel.: (04478) 958600 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl eines Mobiltelefons

Am Sonntag, 12. Februar 2023, kam es zwischen 02.00 Uhr und 04.00 Uhr in einer Diskothek im Industriezubringer zum Diebstahl eines goldenen APPLE IPhone 13Pro einer 22-Jährigen aus Cappeln. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Montag, 13. Februar 2023, wurde gegen 14.35 Uhr in der Eschstraße ein 18-jähriger Cloppenburger auf einem E-Scooter angetroffen, für den kein Versicherungsschutz bestand. An dem Scooter war noch ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahre 2020 angebracht. Dem 18-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Cloppenburg OT Schmertheim - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 13. Februar 2023, kam es um 06.20 Uhr auf der Molberger Straße in Höhe der dort fest installierten Blitzer im Begegnungsverkehr zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein 55-jähriger Fahrer eines weißen Ford Transit Connect aus Cloppenburg befuhr die Molberger Straße in Richtung Cloppenburg, als er in Höhe der dortigen Blitzer mit seinem linken Außenspiegel gegen den linken Außenspiegel eines ihm entgegenkommenden, bislang unbekannten Fahrzeugs, stieß. Sein Außenspiegel brach ab. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Während der 55-Jährige den Unfall unverzüglich bei der Polizei zur Anzeige brachte, setzte der andere Unfallbeteiligte die Fahrt nach dem Unfall unerlaubt fort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Löningen - Schwelbrand

Am Montag, 13. Februar 2023, kam es zwischen 13.30 Uhr und 17.30 Uhr in einem derzeit im Umbau befindlichen Gebäudeteil eines Wohn- und Geschäftshauses in der Tabbenstraße zu einem Schwelbrand. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Löningen erschien mit sechs Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an. Personen kamen nicht zu Schaden.

Lastrup - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Montag, 13. Februar 2023, wurden die Beamten um 23.40 Uhr im Rahmen der Streifenfahrt auf einen 55-jährigen PKW-Fahrer aus Ermke aufmerksam. Bei einer Kontrolle seiner Person ergab sich der Verdacht, dass der Ermker unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Test am mobilen Alcomaten ergab einen Wert von 0,98 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Löningen - Verkehrsunfall unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Montag, 13. Februar 2023, um 18.50 Uhr, fuhr ein 20-jähriger Autofahrer aus Löningen auf dem Linderner Damm in Richtung Löningen und wollte nach links auf die B213 abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mi einem entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten 20-jährigen Autofahrer aus Lindern. Bei der Unfallaufnahme hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der Mann aus Lindern unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Zudem mussten die Polizeibeamten eine geringe Menge mutmaßliches Kokain sicherstellen. Ein entsprechender Drogen-Vortest verlief positiv, sodass dem Linderner eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 7500 Euro.

Löningen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 13. Februar 2023, um 17.15 Uhr, bog eine 58-jährige Autofahrerin aus Löningen von der Bunner Straße nach links auf die Böener Straße ab, um dort geradeaus auf das Tankstellengelände an der Straße Hohe Ufer aufzufahren. Hierbei kam es zu einer Kollision mit einem 14-jährgien Fahrradfahrer aus Löningen, der auf den Geh- und Radweg fuhr, welcher entlang der Böener Straße verläuft und die Einmündung Hohes Ufer quert. Der junge Fahrradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 13. Februar 2023, gegen 15.30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug einen Kia Ceed, welcher auf einem Parkplatz in der Sevelter Straße stand. Anschließend entfernte sich die Person unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 6. Februar 2023, zwischen 00.00 Uhr und 9.40 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug auf der Straße Hollberg und beschädigte dabei vermutlich beim Rückwärtsfahren ein Straßenschild und einen Zaun. Anschließend setzte das Fahrzeug - mutmaßlich ein LKW - die Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Dabei zog es ca. 40m Maschendrahtzaun mit, welcher im Ortskern von Garrel aufgefunden wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Sonntag, 12. Februar 2023, 22.00 Uhr und Montag, 13. Februar 2023, 10.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug einen Holzzaun in der Molberger Straße und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

