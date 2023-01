Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. Unbekannte versuchten die Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Lullusstraße aufzuhebeln. Der hierdurch entstandene Schaden in Höhe von etwa 50 Euro, fiel am Donnerstag (10.01.), gegen 12 Uhr, auf. Eine genaue Tatzeit ist momentan noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

