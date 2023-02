Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland OT Ramsloh - positive polizeiliche Bilanz zum Verlauf des Karnevalsumzugs mit anschließender Aftershowparty

Am gestrigen Nachmittag setzte sich um 14.00 Uhr der Ramsloher Karnevalsumzug in Bewegung. Etwa 40 Wagen und 42 Fußgruppen passierten auf ihrem Weg zum Festgelände in der Schulstraße den Ortskern.

Der Streckenverlauf wurde gesäumt von etwa 12.000 Zuschauern, die das närrische Treiben mit ausgelassenen "Helau"- und "Alaaf"-Rufen begleiteten. Der Karnevalsumzug verlief aus polizeilicher Sicht ohne Zwischenfälle und insgesamt ruhig. Bei einigen Umzugswagen wurden geringe Verstöße gegen straßenverkehrsrechtliche Vorschriften sowie gegen die Auflagen des Landkreises Cloppenburg festgestellt. Bei zwei Festwagen musste die Weiterfahrt nach Umzugsende untersagt werden. Die Akzeptanz der verantwortlichen Fahrzeugführer war in Bezug auf die Kontrollen ihrer Festwagen durchweg gegeben. Dies wurde insbesondere auch dadurch deutlich, dass bei den Kontrollen die positiven Beispiele deutlich überwogen: So führten in diesem Jahr ausnahmslos alle Fahrzeugführer von Ackerschleppern einen Versicherungsnachweis mit. In dieser Hinsicht wurden keinerlei Fahrerlaubnisverstöße festgestellt.

An der Aftershowparty nahmen etwa 2.500 Personen teil. Diese verlief bis auf veranstaltungstypische, alkoholbedingte Zwischenfälle und Delikte weitestgehend störungsfrei.

Die Polizeibeamten mussten während des Veranstaltungszeitraums drei Körperverletzungsdelikte und eine Beleidigung aufnehmen. Aufgrund von aggressivem und renitenten Verhalten anderen Besuchern und den Einsatzkräften gegenüber, wurden insgesamt sechs Personen vom Umzugs- bzw. Festgelände verwiesen.

Barßel - Versammlung

Am Sonntag, 12. Februar 2023, zwischen 14.00 Uhr und 15.00 Uhr, fand eine angezeigte Versammlung, beginnend in der Deichstraße zum Thema "Protest gegen Gesellschaftsspaltung und Impflicht" statt. In der Spitze nahmen 11 Personen teil. Die Versammlung verlief störungsfrei und ohne besondere Vorkommnisse.

