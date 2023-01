Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Diebe entwenden E-Bikes - Polizei bittet um Hinweise

Singen (ots)

Zwei unbekannte Täter haben am Montagnachmittag, gegen 16 Uhr, zwei Fahrräder aus einem Baumarkt in der Georg-Fischer-straße gestohlen. Die beiden Diebe nahmen zwei im Ausstellungsraum stehende E-Bikes an sich und verließen das Geschäft anschließend mit samt den Rädern über den Baustellenbereich am Gartencenter und fuhren von dort über die Gießereistraße in Richtung Georg-Fischer-Straße.

Zu den Dieben liegt der Polizei folgende Beschreibung vor:

Täter 1: männlich, schwarze Haare. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke mit weißen Bündchen, einer braunen Hose, grauen Schuhen mit blauem Fersenbereich, schwarzer Basecap und weißem Mundschutz.

Täter 2: ebenfalls männlich und bekleidet mit dunkelblauem Kapuzenpullover, dunkler Jacke mit Emblem auf dem Ärmel, blauer Jeans, dunklen Turnschuhen mit weißer Sohle und weißem Mundschutz. Zudem hatte dieser einen grauen Rucksack dabei.

Bei den beiden gestohlenen E-Bikes handelt es sich um schwarze e-Mountainbikes der Marken Allegro und Fischer Montis. Die Räder sind insgesamt mehrere tausend Euro wert.

Sachdienliche Hinweise auf die Diebe oder den Verbleib der Bikes erbittet das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell