Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrer bei Unfall auf der Wollmatinger Straße schwer verletzt (18.01.2023)

Konstanz (ots)

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall auf der Wollmatinger Straße am Mittwochmorgen schwer verletzt worden. Eine 42-jährige Ford-Fahrerin war auf der Wollmatinger Straße in Richtung Schneckenburgstraße unterwegs. Dabei fuhr die Frau mit ihrem Wagen auf der Busspur an den auf der Geradeausspur an der roten Ampel stehenden Autos vorbei. Auf Höhe des Riesenbergwegs überquerte zeitgleich ein 15-jähriger Radler die Fahrbahnen zwischen den wartenden Fahrzeugen und kollidierte auf der Busspur mit dem Ford Focus. Trotz des Versuchs nach rechts auszuweichen konnte die 42-Jährige die Kollision nicht mehr verhindern. Der Junge, der keinen Helm trug, stürzte und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Nach der Kollision mit dem Ford prallte das Fahrrad zudem gegen eines der wartenden Autos. Die Höhe des an den Fahrzeugen insgesamt entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

