Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) In Waldkindergarten in der Wasenstraße eingebrochen - Polizei bittet um Hinweise

VS-Schwenningen (ots)

In der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen sind unbekannte Täter in den Waldkindergarten in der Wasenstraße eingebrochen. Über ein zuvor aufgehebeltes Seitenfenster gelangten die Unbekannten in das Innere des Kindergartens. Dort suchten die Täter nach Wertgegenständen und setzten auch einen Winkelschleifer ein, um eine Behältnis aufzuflexen. Ob und wenn ja was genau die Einbrecher entwendet haben, steht noch nicht fest. Die Polizei Schwenningen (07720 8500-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell