Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Niedereschach-Fischbach, Schwarzwald-Baar-Kreis) Omnibus gerät ins Rutschen und prallt gegen Laternenmast und Hydranten

Niedereschach-Fischbach, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Am Dienstagabend ist ein Omnibus auf der zu dieser Zeit winterglatten Schramberger Straße am Ortseingang von Fischbach ins Rutschen geraten, von der Straße abgekommen und dabei gegen einen Hydranten und gegen eine Straßenlaterne geprallt. Der 25-jährige Fahrer des Omnibusses fuhr gegen 18.30 Uhr von Weiler nach Fischbach, als sich dann am Ortseingang Fischbach der Unfall ereignete. Personen kamen nicht zu Schaden. Am Omnibus entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Der Schaden an dem ausgerissenen Hydranten und der Straßenlaterne steht noch nicht fest.

