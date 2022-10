Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Kennzeichendiebstahl in Geldern vor Geldautomatensprengung in Langenberg im Kreis Gütersloh

Geldern (ots)

Die Ermittler der Kriminalpolizei Gütersloh konnten nach der verübten Geldautomatensprengung in Langenberg (siehe Pressebericht https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5344237) den Fahrzeughersteller des Fluchtwagens bestimmen. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit hat es sich um ein Modell des Herstellers Alfa Romeo gehandelt.

An dem dunklen Pkw waren zudem Kennzeichen aus dem Raum Geldern (GEL) angebracht. Nach dortigen Ermittlungen wurden diese Kennzeichen in den Stunden vor der Geldautomatensprengung an einem geparkten Pkw an der Straße Möhlendyck entwendet.

Die Polizei Gütersloh bittet um weitere Zeugenhinweise, zusätzlich für den Bereich des Tatortes in Geldern. Wer hat im Zeitraum vor der Geldautomatensprengung in Langenberg (02.15 Uhr) verdächtige Beobachtungen in Geldern an der Straße Möhlendyck oder um im weiteren Umfeld gemacht? Wem sind hierbei verdächtige Personen oder ein dunkler Alfa Romeo aufgefallen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell