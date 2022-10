Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Motorroller in Brand gesetzt

Zeugen gesucht

Goch (ots)

Unbekannte Täter haben auf dem Fußweg Rudi-Kempkes-Weg in der Höhe eines Hundesportvereins einen Motorroller in Brand gesetzt. Zeugen entdeckten das ausgebrannte Kleinkraftrad am Donnerstagmorgen (13. Oktober 2022). Der Roller lehnte an einer Parkbank, die durch das Feuer ebenfalls beschädigt wurde. An dem Motorroller, der komplett zerstört wurde, befand sich kein Kennzeichen. Bislang ist unklar, ob das Fahrzeug vorher gestohlen wurde. Beamte stellten den Roller sicher. Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, melden sich bitte bei der Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell