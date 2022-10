Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unbekannte gingen Zigarettenautomaten an

Die Polizei sucht Zeugen

Geldern (ots)

Am Donnerstag (13. Oktober 2022) gegen 22:45 Uhr versuchten drei bislang unbekannte Täter, einen Zigarettenautomaten an der Straße Am Eiland in Geldern aufzubrechen. Sie schlugen mit verschiedenen Werkzeugen auf den Automaten ein, blieben aber erfolglos. Anschließend flüchteten die drei dunkel gekleideten Männer zu Fuß vom Tatort. Der Zigarettenautomat wies nach dem Vorfall Beschädigungen auf. Weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht haben, wenden sich bitte telefonisch an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell