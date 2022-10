Polizei Gütersloh

POL-GT: Geldautomatensprengung in Langenberg

Gütersloh (ots)

Am frühen Freitagmorgen um 02:15 Uhr begaben sich bislang unbekannte Täter in die Kreissparkassenfiliale an der Kirchstraße in Langenberg, Ortsteil Benteler und sprengten eine Geldausgabeautomaten. Es gingen mehrere Notrufe bei der Polizei in Gütersloh ein.

Ersteintreffende Polizeibeamte konnten die Sprengung bestätigten und erfuhren von vor Ort befindlichen Zeugen, dass die Täter mit einem dunklen PKW in Richtung B 55 und dann weiter in Richtung Mastholte geflüchtet waren. Der PKW konnte nicht näher beschrieben werden. Der Tatort ist weiträumig abgesperrt. Weder zum entstandenen Schaden an dem Geldausgabeautomaten und dem Gebäude noch zur Höhe des erbeuteten Diebesgutes können zur Zeit Angaben gemacht werden. Sollten Zeugen verdächtige Wahrnehmungen zu Personen oder Fahrzeugen in diesem Bereich gemacht haben, werden sie gebeten, sich bei der Polizei Gütersloh unter der Rufnummer 05241 869 0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

