Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Autofahrerin bei Unfall leicht verletzt

VS-Villingen (ots)

Eine 26-jährige Fahrerin eines Toyotas hat sich bei einem Auffahrunfall, der am Dienstag, gegen 16.45 Uhr, auf dem Nordring Villingen passiert ist, leichte Verletzungen zugezogen. Ein 49-jähriger Fahrer eines Kleintransporters der Marke Fiat reagierte zu spät und fuhr in das Heck des auf dem Nordring verkehrsbedingt haltenden Toyotas. Nach dem Unfall rollte der Kleintransporter noch rückwärts und prallte gegen einen Renault Clio, der sich hinter dem Transporter befand. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

