Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Wallhausen, Lkr. Konstanz) Randalierer wüten in Schrebergarten (12./16.01.2023)

KN-Wallhausen (ots)

Randalier haben im Zeitraum von Donnerstag, 12.01.2023, bis Montag, 16.01.2023, in einem Garten am Wanderweg zwischen dem Burghofweg und "In den Reben" ihr Unwesen getrieben. Die Unbekannten beschädigten in dem frei zugänglichen Garten mehrere Laternen, ein Vogelhaus und weitere Dekoartikel. Der Schaden dürfte im Bereich mehrerer hundert Euro liegen. Sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Randalierer nimmt der Polizeiposten Allensbach, Tel. 07533 97149, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell