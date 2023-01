Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg im Schwarzwald, Geutschenstraße) Auf winterglatten Straße Kontrolle verloren - Unfall fordert 10.000 Euro Schaden

Triberg im Schwarzwald, Geutschenstraße (ots)

Rund 10.000 Euro Sachschaden hat ein Unfall gefordert, der am Dienstagabend auf der Geutschenstraße zwischen Oberliemberg und Triberg passiert ist. Kurz vor 18 Uhr fuhr eine 30-jährige mit einem Skoda Kombi auf der Geutschstraße in Richtung Triberg. An der Abzweigung zur "Alten Geutschstraße" verlor die Frau auf der zu dieser Zeit winterglatten Straße die Kontrolle über den Skoda, rutschte in einen angrenzenden Graben und stieß dabei mit Gestrüpp und einem Baumstumpf zusammen. Die Skoda-Fahrerin hatte Glück und blieb unverletzt. Der an der Front erheblich beschädigte Wagen musste von einem Abschleppdienst geborgen und schließlich abtransportiert werden.

