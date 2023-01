Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mundelfingen - Hausen vor Wald, L 171, Schwarzwald-Baar-Kreis) Mit einem Auto ins Schleudern geraten und anschließend überschlagen

Hüfingen-Mundelfingen - Hausen vor Wald, L 171, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Zu einem Unfall mit Überschlag eines Autos ist es am Dienstagabend, gegen 19.45 Uhr, zwischen Hausen vor Wald und Mundelfingen auf der Landesstraße 171 gekommen. Ein 28-Jähriger fuhr gegen 19.45 Uhr in Begleitung eines 30-jährigen Beifahrers mit einem Toyota von Hausen vor Wald in Richtung Mundelfingen. Aufgrund eines Fahrfehlers geriet der Wagen ins Schleudern, kam von der Straße ab und überschlug sich am Fahrbahnrand. Beide Insassen im Auto blieben unverletzt. An dem Toyota entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung und den Abtransport des Toyotas.

