Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fluorn-Winzeln/ Lkr. Rottweil) Ein leicht verletzter Autofahrer bei Vorfahrtsunfall

Fluorn-Winzeln (ots)

Am Dienstag, gegen 17.30 Uhr, ist es im Einmündungsbereich der Freudenstädter Straße und der Oberndorfer Straße zu einem Unfall gekommen, bei dem sich ein Autofahrer leichte Verletzungen zugezogen hat. Ein 53-jähriger Fahrer eines VW Golf war auf der Oberndorfer Straße in Richtung Zollhausstraße unterwegs. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem VW Passat eines 18-Jährigen, der auf der vorfahrtsberechtigten Freudenstädter Straße von der Zollhausstraße herkommend fuhr. Durch die Wucht des Zusammenstoßes lösten die Airbags im Golf aus, wodurch sich der 53-Jährige leicht verletzte. Ein Rettungswagen brachte den Mann in eine Klinik. Die Feuerwehr Fluorn-Winzeln band die auslaufenden Betriebsstoffe ab. Abschlepper kümmerten sich um die beiden total beschädigten Wagen. Die Polizei schätzt die an den VW entstandenen Sachschaden auf eine Höhe von je rund 6.000 Euro.

