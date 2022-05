Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rollerdiebstahl

Ludwigshafen (ots)

Ein 18-Jähriger parkte seinen Roller (Farbe: Silber) am Donnerstag, den 05.05.2022, gegen 16:30 Uhr in einer Parkbucht in der Ebernburgstraße. Als er gegen 03:00 Uhr den Heimweg antreten wollte, musste er feststellen, dass dieser gestohlen wurde. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

