Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Über Fuß gefahren und abgehauen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Ein unbekannter PKW-Fahrer fuhr am Donnerstag (05.05.2022) über den Fuß einer 16-Jährigen. Die Jugendliche lief zum Unfallzeitpunkt (15.15 Uhr) über einen Zebrastreifen in der Karolina-Burger-Straße, als ein PKW-Fahrer aus Richtung der Saarlandstraße den Vorrang der Fußgängerin missachtete. Mehrere Zeugen zogen die 16-Jährige noch von der Straße. Der PKW-Fahrer erfasste die Jugendliche an der linken Körperseite, überfuhr deren Fuß und flüchtete. Die 16-Jährige zog sich hierbei Prellungen zu. Bei dem Fahrer soll es sich um einen Mann gehandelt haben, der ein roten PKW fuhr. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

