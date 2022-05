Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - 59-Jähriger von Straßenbahn verletzt, Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag, den 05.05.2022, wollte ein 59-jähriger Mann um 08:50 Uhr an der Haltestelle Herbert-Müller-Platz die Straßenbahn der Linie 10 in Richtung Ebertpark verlassen. Beim Losfahren der Straßenbahn stand er noch in unmittelbarer Nähe und wurde dabei von einem Wagen gestreift, so dass er zu Boden stürzte. Der Mann wurde hierbei leicht verletzt. Sachdienliche Hinweise von Augenzeugen bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell