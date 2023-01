Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen/ Lkr. Tuttlingen) Auto rutscht in den Gegenverkehr- 25.000 Euro Blechschaden

Trossingen (ots)

Am Dienstagabend, gegen 19.15 Uhr, ist es auf der Kreisstraße 5910 zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Blechschaden in Höhe von insgesamt 25.000 Euro entstanden ist. Ein 18-jähriger Fahrer eines Mitsubishi Outlander war auf der K 5910 von Schura herkommend in Richtung Aldingen unterwegs. Bei winterlichen Straßenverhältnissen verlor der junge Mann die Kontrolle über seinen Wagen und rutschte auf die Gegenfahrbahn. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Mercedes eines 40-Jährigen. Beide Fahrer blieben unverletzt. Abschlepper kümmerten sich um die stark beschädigten Autos. Laut Schätzungen der Polizei entstand am Mercedes ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro und am Mitsubishi von etwa 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell