Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen/ Lkr. Tuttlingen) Unfall im Kreisverkehr auf der Hauptstraße

Spaichingen (ots)

Eine leicht verletzte Autofahrerin, zwei kaputte Autos und rund 8.000 Euro Blechschaden ist die Bilanz eines Unfalls am späten Dienstagnachmittag auf dem Kreisverkehr in der Hauptstraße. Ein 18-jähriger Opel-Fahrer war auf der Hauptstraße in Richtung Balgheim unterwegs und fuhr in den Kreisverkehr ein. Dort stieß der junge Mann mit einer 21-jährigen Skoda-Fahrerin zusammen, aus Richtung Balgheim herkommend in Richtung Obere Bahnhofstraße fuhr und sich bereits im Kreisverkehr befand. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich die Autofahrerin leicht. Die Polizei schätzt den am Skoda entstandenen Sachschaden auf etwa 3.000 Euro und am Opel auf rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell