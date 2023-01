Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen im Schwarzwald) Angebranntes Essen löst Feuerwehreinsatz aus

Furtwangen im Schwarzwald (ots)

Angebranntes Essen in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bismarckstraße hat in der Nacht auf Dienstag einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Anwohner meldeten gegen Mitternacht einen aktiven Rauchmelder sowie wahrnehmbaren Rauch aus einer Wohnung des Mehrfamilienhauses. Ein 63-jährige Bewohner hatte beim Kochen auf dem Herd das Essen anbrennen lassen. Bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr entfernte der Bewohner den Kochtopf vom Herd und durchlüftete anschließend die Wohnung. Es kam weder zu einem Personen- noch zu einem Sachschaden.

