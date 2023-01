Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) 7000 Euro Sachschaden bei Vorfahrtsunfall

Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Am Montagmittag ist es gegen 12.30 Uhr auf der Kreuzung des Schluchweges mit der Adolf-Kolping-Straße zu einem Unfall gekommen. Ein 82-Jähriger fuhr mit einem Opel Astra auf dem Schluchweg in Richtung Steinweg und wollte die Kreuzung mit der Adolf-Kolping-Straße geradeaus überqueren. Hierbei kam es zur Kollision mit einem VW Golf, deren 38-jährige Fahrerin die Kreuzung von der Adolf-Kolping-Straße her überqueren wollte. Nach dem Zusammenstoß prallte der Opel noch gegen eine Grundstücksmauer. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von insgesamt 7000 Euro.

