Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach, Schwarzwald-Baar-Kreis) Verkehrsunfall fordert eine leicht verletzte Person und hohen Blechschaden

Vöhrenbach, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Eine leicht verletzte Person und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 35.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der am Montag auf der Landesstraße 173 zwischen Unterkirchnach und Vöhrenbach passiert ist. Eine 28-jährige Audi-Fahrerin geriet in einer leichten Rechtskurve auf der winterglatten Straße ins Schleudern und prallte mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Der 40-jährige Lastwagen-Fahrer blieb unverletzt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die beschädigten Fahrzeuge.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell