POL-PPWP: Container mit Sprühfarbe verunstaltet

Kaiserslautern (ots) - In der Perlenbergstraße ist es am Samstagmorgen zu einem Küchenbrand gekommen. Das Feuer brach gegen 8 Uhr in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses aus. Die Bewohner wurden evakuiert; zwei Menschen erlitten leichte Verletzungen, weil sie Rauchgas eingeatmet hatten. Der Feuerwehr gelang es, größeren Schaden zu verhindern. Ersten Ermittlungen zufolge waren Plastikgefäße, die auf dem Elektroherd ...

mehr