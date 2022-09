Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Dachstuhlbrand

Kaiserslautern (ots)

Am Sonntag, den 25.09.2022, gegen 11:17 Uhr kam es in der Neuen Straße, Kaiserslautern OT Morlautern zu einem Dachstuhlbrand. Aus bisher ungeklärter Ursache brach auf dem Balkon einer Einliegerwohnung, welche sich über einer dortigen Werkstatthalle befindet, ein Brand aus. Dieser griff auf das Dach über, welches in Vollbrand geriet. Die Bewohner konnten das Anwesen unverletzt verlassen. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Neue Straße für die Dauer von ca. 2 Stunden teils voll gesperrt werden. Die Berufsfeuerwehr Kaiserslautern und die freiwilligen Feuerwehren Erlenbach und Morlautern waren mit 50 Einsatzkräften vor Ort. Die Wohnung ist derzeit unbewohnbar. Die Schadenshöhe beläuft sich im unteren sechsstelligen Bereich. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an. |PvD

