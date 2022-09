Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Hat eine Katze den Brand ausgelöst?

Kaiserslautern (ots)

In der Perlenbergstraße ist es am Samstagmorgen zu einem Küchenbrand gekommen. Das Feuer brach gegen 8 Uhr in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses aus. Die Bewohner wurden evakuiert; zwei Menschen erlitten leichte Verletzungen, weil sie Rauchgas eingeatmet hatten. Der Feuerwehr gelang es, größeren Schaden zu verhindern.

Ersten Ermittlungen zufolge waren Plastikgefäße, die auf dem Elektroherd abgestellt waren, in Brand geraten. Unklar ist allerdings, wer den Herd angeschaltet hat. Nach Angaben der Bewohner hatten sie ihn seit zwei Tagen nicht genutzt. Sie vermuteten, dass möglicherweise die in der Wohnung lebende Katze den Regler aus Versehen aktiviert haben könnte.

Durch das Feuer wurden der Elektroherd und die darauf stehenden Gefäße beschädigt sowie eine Wand stark verrußt. Weiterer Gebäudeschaden entstand zum Glück nicht. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell