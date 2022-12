POL-PPRP: Beide Tatverdächtige ermittelt - erfolgreiche Öffentlichkeitsfahndung nach Entgleisung einer Straßenbahn am 08.10.2022

Schifferstadt (ots) - Am Mittwochabend (28.12.2022), zwischen 18 Uhr und 22 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Buschstraße ein. Nach ersten Ermittlungen wurde lediglich etwas Kleingeld gestohlen. Der Gesamtschaden wird auf rund 500,- Euro geschätzt. Wer hat am Mittwochabend verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Buschstraße beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei ...

