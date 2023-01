Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen-Wolterdingen - Tannheim, L 181, Schwarzwald-Baar-Kreis) Mehrere Unfälle auf winterglatter Fahrbahn mit teils hohen Blechschäden

Donaueschingen-Wolterdingen - Tannheim, L 181, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Am frühen Dienstagabend ist es auf der Tannheimer Straße beziehungsweise der Landesstraße 181 zu mehreren Unfällen mit teils hohen Blechschäden zwischen Tannheim und Wolterdingen gekommen. Im Minutentakt gerieten Autos kurz vor 17.30 Uhr ins Rutschen und prallten mit anderen Fahrzeugen oder auch mit am Fahrbahnrand vorhandenen Hindernissen zusammen, in einem Fall mit einem Verteilerkasten der Wasserwerke. Personen kamen nicht zu Schaden. Der bei den Unfällen entstandene Sachschaden beläuft sich nach erster Schätzung auf über 30.000 Euro.

