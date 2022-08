Polizei Düren

POL-DN: Rotlichtverstoß: Hoher Sachschaden und ein Verletzter nach Unfall

Düren (ots)

In der Nacht auf Dienstag hat es in Düren an der Kreuzung Josef-Schregel-Straße/Fritz-Erler-Straße einen Unfall gegeben. Vor Mitternacht kollidierten dabei zwei Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Grund hierfür war vermutlich ein missachtetes Rotlicht. Um 23:25 Uhr fuhr ein 28 Jahre alter Taxifahrer aus Düren in den Kreuzungsbereich, in Fahrtrichtung Eisenbahnstraße, ein. Dabei kollidierte er mit dem Auto eines 20-jährigen Mannes, ebenfalls aus Düren. Dieser war mit seinem Fahrzeug auf der Josef-Schregel-Straße, aus Fahrtrichtung Düren-Nord kommend, unterwegs. In der Folge geriet das Taxi ins Schleudern und kam erst nach einer 180°-Drehung auf der Abbiegespur zum Stehen. Laut dem 28-jährigen Taxifahrer fuhr er bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich ein, dies bestätigte auch sein 35-jähriger Fahrgast. Weitere Zeugen gaben an, dass der 20-jährige Unfallverursacher das für ihn geltende Rotlicht missachtet habe. Der 28-jährige Taxifahrer wurde bei der Kollision leicht verletzt und wurde mit einem Rtw in ein Krankenhaus gebracht, sein 35 Jahre alter Fahrgast blieb unverletzt. Auch der 20-Jährige sowie sein 23-jähriger Beifahrer erlitten keine Verletzungen. Insgesamt entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von rund 23.000 Euro.

