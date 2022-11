Polizei Bochum

POL-BO: Kripo ermittelt nach Raub in Discounter-Filiale - Zeugen gesucht

Herne (ots)

Die Kripo ermittelt nach einem Raubs in einer Discounter-Filiale in Wanne-Eickel am Samstagabend, 19. November. Es werden Zeugen gesucht.

Nach derzeitigem Kenntnisstand betrat der Täter um kurz vor 21 Uhr das Geschäft an der Dorneburger Straße 8, kaufte (und bezahlte) Tabakhülsen und verließ daraufhin den Laden. Kurz darauf kehrte er zurück und verlangte von einem Mitarbeiter unter Vorhalten eines Messers die Einnahmen aus der Kasse. Mit dem erbeuteten Geld flüchtete der Täter schließlich in Richtung Dorneburger Park.

So wird der Täter beschrieben: männlich, 35 - 40 Jahre alt, 180 - 185 cm groß, "normale", schlanke Statur, schwarze Haare, Vollbart; laut Zeugenaussagen "südländisches" Aussehen. Er trug eine dicke Winterjacke in Olivgrün mit orangefarbenen Knöpfen und eine blaue Hose.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder 0234 909-4441 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell