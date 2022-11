POL-BO: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus - eine Person verletzt

Bochum (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (18./19. November) kam es auf der Autobahn A448 im Bereich der Autobahnabfahrt Bochum-Weitmar zu einem Verkehrsunfall mit vier Verletzen. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr ein 28-jähriger Wittener gegen 0 Uhr mit seinem PKW und drei weiteren Insassen (26, 25, 23) die Autobahn A448 in Fahrtrichtung Essen. An der ...

mehr