POL-MK: Verletzter Uhu an B229

Balve (ots)

Ein verletzter Uhu sorgte am Dienstagmorgen, gegen 09:30 Uhr, für einen Polizeieinsatz an der B229 (Helle). Der verletzte Vogel konnte durch einen Polizisten des Bezirksdienstes Balve, der sich im Bereich Wildtierkunde auskennt, eingefangen und zur Polizeiwache in Menden gebracht werden. Von dort aus ging es weiter in eine Auffangstation für Greifvögel. (schl)

