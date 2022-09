POL-MK: Autoreifen von PKW vor Autohaus entwendet

Herscheid (ots) - An einem Kindergarten an der Plettenberger Straße wurden zwischen Freitagnachmittag, 16:00 Uhr Sonntagnachmittag, 16.00 Uhr insgesamt drei Kupferfallrohre entwendet. Der dadurch entstandene Schaden liegt nach derzeitigem Kenntnisstand im mittleren dreistelligen Bereich. Hinweise auf Täter liegen nicht vor. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei ...

