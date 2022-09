POL-MK: Fallrohre an Kindergarten entwendet

Meinerzhagen (ots) - Unbekannte brachen zwischen Samstagmorgen und Montagnachmittag auf dem Lagerplatz einer Firma in der Straße Auf der Koppel in ein Wohnmobil, einen LKW sowie einen Container ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde lediglich ein GPS-Gerät des LKWs entwendet. Hinweise auf mögliche Täter liegen nicht vor. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei ...

