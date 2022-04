Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Grauer VW Caddy nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Nach einer Unfallflucht auf der Werler Straße am Freitag, 22. April, sucht die Polizei einen grauen VW Caddy.

Das Fahrzeug war gegen 11.50 Uhr stadtauswärts unterwegs, als es mit einem rückwärts einparkenden Audi zusammenstieß. Der Fahrer des VW hielt wenige Meter weiter am Straßenrand an, stieg aus und begutachtete sein Auto. Anschließend fuhr er in Richtung Süden davon.

Nach Angaben der 33-jährigen Audi-Fahrerin ist der VW-Fahrer geschätzt 60 Jahre alt und zwischen 1,75 Meter und 1,80 Meter groß. Er trug eine dunkle Cordjacke und eine dunkle Stoffhose.

Der Sachschaden am Audi beläuft sich auf etwa 1200 Euro.

Hinweise zu dem Gesuchten nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-3208 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hr)

