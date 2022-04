POL-HAM: Neun Kennzeichen gestohlen

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Ein falscher Handwerker täuschte am Samstag, 23. April, eine Seniorin in ihrer Wohnung an der Ermelinghofstraße und erbeutete Bargeld. Gegen 14 Uhr klopfte er an der Wohnungstür der 89-Jährigen und gab sich als Handwerker aus. Es sei zu einem Wasserschaden im Haus gekommen und als Handwerker müsse er nun im Badezimmer die Wasserhähne kontrollieren. Hierzu forderte er die Bewohnerin auf, ...

mehr