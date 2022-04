POL-HAM: Betrug bei Whatsapp - vierstellige Summe erbeutet

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Unbekannte sind am Samstag, 23. April, zwischen 14.30 Uhr und 16 Uhr, in ein Einfamilien-haus am Nordenstiftsweg eingebrochen. Der oder die Täter beschädigten die Eingangstür und entwendeten Bargeld. Es entstand geringer Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail an hinwei-se.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (hr) Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

