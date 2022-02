Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweifacher Taschendiebstahl im Outlet-Center

Zweibrücken (ots)

Zeit: 19.02.2022, 15:30 Uhr - 16:30 Uhr

Ort: Zweibrücken, Londoner Bogen SV: Am Samstagmittag befand sich eine 65-jährige Mutter gemeinsam mit ihrer 45-jährigen Tochter zum Einkaufen im Outlet-Center in Zweibrücken. Nachdem beide den Hunkemöller-Store verlassen hatten und den nächsten Store aufsuchten, stellten sie fest, dass beiden aus ihrer jeweiligen Handtasche die Geldbörse entwendet wurde. In beiden Fällen öffnete der bislang unbekannte Täter den Reißverschluss der Handtasche, entnahm die Geldbörse und schloss hiernach den Reißverschluss wieder. Die Tochter stellte zudem fest, dass mittels ihrer entwendeten Bankkarten bereits kurz nach der Tat mehrere Tausend Euro von ihrem Konto abgebucht wurden. Eine Beschreibung des Täters liegt bislang nicht vor.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell